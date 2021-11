Microsoft Edge 96: ecco il Super Duper Secure Mode

29 November 2021 – 16:44

Microsoft ha incluso in Edge 96 la funzionalità che permette di incrementare la sicurezza, disattivando la compilazione JIT del motore JavaScript V8.

