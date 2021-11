Goblin: i motivi per cui è una delle serie più belle di sempre

29 Novembre 2021 – 18:20

Guardian: The Lonely and Great God, la favola fantasy con Gong Yoo nei panni della divinità solitaria del titolo, debuttava il 2 dicembre del 2016 per diventare un k-drama cult. Ecco perché è straordinaria (e perché va assolutamente vista e rivista).

Fonte: Wired