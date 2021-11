Servizi cloud: Microsoft ostacola la concorrenza

28 November 2021 – 12:30

Una coalizione di aziende, guidata da Nextcloud, chiede l’intervento dell’Europa per impedire a Microsoft di integrare OneDrive e Teams in Windows.

