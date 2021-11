Vendita tool di hacking: Israele riduce l’elenco

27 November 2021 – 12:00

Il governo israeliano ha ridotto il numero di paesi ai quali le aziende locali possono vendere tool di hacking, come lo spyware Pegasus di NSO Group.

