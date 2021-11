Tessera europea di sicurezza sociale entro il 2022?

27 November 2021 – 13:00

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per velocizzare l’introduzione della tessera digitale europea di sicurezza sociale entro il 2022.

Fonte: Punto Informatico