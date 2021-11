Piccola, potente, bellissima: questa powerbank è un gioiellino

27 November 2021 – 12:36

13.800 mAh sempre a portata, potendo garantire al proprio smartphone o al proprio tablet lunghissima autonomia con questo piccolo gioiellino

The post Piccola, potente, bellissima: questa powerbank è un gioiellino appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico