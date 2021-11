Il bonus tv ha messo in crisi il sistema di riciclo dei rifiuti elettronici

27 Novembre 2021 – 9:20

La rete non ha retto ai picchi di smaltimento connessi agli aiuti per acquistare nuovi televisori in vista del passaggio alla prossima generazione del digitale terrestre. Una lezione da trarre per il futuro dell’economia circolare

