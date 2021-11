Obbligo di sede fisica in Russia per Apple e Google

26 November 2021 – 13:12

Tredici aziende Internet, tra cui Apple e Google, devono aprire un ufficio di rappresentanza sul territorio russo entro il 1 gennaio 2022.

