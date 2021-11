Il Garante della privacy ha dato l’ok al test del voto elettronico per gli italiani all’estero

26 November 2021 – 12:14

Semaforo verde a modalità e piattaforme previste dal ministero degli Esteri per il voto dei comitati degli italiani all’estero. La sperimentazione non avrà valore legale ma servirà come test per valutare la tenuta e la sicurezza delle infrastrutture digitali

Fonte: Wired