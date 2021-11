SwitchBot preme gli interruttori al posto tuo: mai più senza

25 November 2021 – 10:34

Semplice e intelligente: è un dito automatico che preme pulsanti al posto tuo, non devi far altro che impartire il comando ad Alexa o altri assistenti.

The post SwitchBot preme gli interruttori al posto tuo: mai più senza appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico