Questa torcia-portachiavi illumina il Black Friday

25 November 2021 – 10:14

Impermeabile e piccola (molto piccola), ma in grado di emettere un fascio di luce potente: oggi questa torcia-portachiavi è in sconto su Amazon.

The post Questa torcia-portachiavi illumina il Black Friday appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico