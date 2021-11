L’UE vuole pubblicità politiche online più trasparenti

25 November 2021 – 16:14

La comunicazione politica online deve rispondere a canoni di maggior trasparenza: ecco i nuovi paletti fissati dall’UE per le pubblicità elettorali.

