Lenovo IdeaPad Duet a 188€: PREZZO BOMBA su Amazon

25 November 2021 – 13:02

Con display Full HD, processore octa core e tastiera con touchpad che lo trasforma in un piccolo portatile: così, Lenovo IdeaPad Duet è un’occasione.

The post Lenovo IdeaPad Duet a 188€: PREZZO BOMBA su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico