Black Friday: sconto del 75% per 2 TB su pCloud

25 November 2021 – 13:07

Ottima offerta di pCloud per il Black Friday: solo 245 euro (sconto 75%) per il piano Premium Plus che include 2 TB di spazio a vita.

The post Black Friday: sconto del 75% per 2 TB su pCloud appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico