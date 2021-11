TP-Link TL-MR6400: un vero router per la rete fissa abilitato al 4G

24 Novembre 2021 – 22:45

Il TP-Link TL-MR6400 è un modem 4G e un router tutto in uno, ideale sia da affiancare alla linea fissa che da portare fuori casa per la linea mobile.

The post TP-Link TL-MR6400: un vero router per la rete fissa abilitato al 4G appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico