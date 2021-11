Super Green Pass: obbligo anche negli alberghi?

24 November 2021 – 10:37

Molte le ipotesi al vaglio, tanti i nodi da sciogliere: alberghi, forze dell’ordine, personale scolastico, terza dose e durate della certificazione.

The post Super Green Pass: obbligo anche negli alberghi? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico