Skype col vestito nuovo: la UI in stile Windows 11

24 November 2021 – 17:57

L’ultima versione rilasciata del client di Skype porta con sé alcune novità di rilievo: su PC l’interfaccia strizza l’occhio al design di W11.

