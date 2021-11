James Webb Space Telescope: lancio posticipato

24 November 2021 – 19:11

La NASA ha comunicato che, a causa di un incidente imprevisto, il lancio del James Webb Telescope è stato posticipato dal 18 al 22 dicembre.

