Green Pass rafforzato: vale dal 6 dicembre al 15 gennaio

24 November 2021 – 18:42

Il Green Pass rafforzato parte il 6 dicembre ed avrà validità fino al 15 gennaio: si ottiene con vaccinazione o guarigione, nuovi limiti ai non vaccinati.

