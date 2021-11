Finalmente Resident Evil ha un film che lo rappresenta davvero

24 Novembre 2021 – 9:20

Il videogioco del 1996 oggi ingaggia tutto un altro rapporto con il presente grazie a Resident Evil: Welcome to Raccoon City, che riesce a ricreare come mai prima d’ora le atmosfere e i personaggi dell’originale

Fonte: Wired