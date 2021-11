DUE mesi di Champions League a 14,99€ grazie al Black Friday

24 November 2021 – 10:44

La Now Smart Stick è in offerta su Amazon: 2 mesi di Serie A, Champions League e altri sport a prezzo dimezzato: approfittane subito.

The post DUE mesi di Champions League a 14,99€ grazie al Black Friday appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico