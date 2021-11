Dart Mission: in partenza verso l’asteroide (immagini LIVE)

24 November 2021 – 7:00

La missione DART sta per partire: un Falcon9 di SpaceX porterà la sonda nello spazio per consentirle di schiantarsi contro l’asteroide Didymos.

