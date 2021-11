Crucial X8 2TB: tanto spazio con la velocità dell’NVMe

24 November 2021 – 16:10

Il Crucial X8 2TB è un SSD portatile dotato di un’unità NVMe che offre tanto spazio di archiviazione ad un prezzo decisamente conveniente.

