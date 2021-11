Crescono in Italia gli investimenti in cybersecurity, ma non bastano ancora

24 November 2021 – 14:30

I dati di Anitec-Assinform mostrano che entro l’anno la spesa in sicurezza informatica da parte delle aziende italiane aumenterà del 12% rispetto al 2020, ma non è ancora sufficiente per fronteggiare le sfide della digitalizzazione

Fonte: Wired