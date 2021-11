Apple ha fatto causa all’azienda dello spyware Pegasus

24 Novembre 2021 – 15:20

La società californiana ha citato in tribunale Nso, l’azienda israeliana che produce lo spyware, per avere violato i suoi software. Nso, ora sulla lista nera degli Stati Uniti, era stata già citata in giudizio da WhatsApp nel 2019

Fonte: Wired