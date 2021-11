Windows ARM, Qualcomm e Microsoft hanno un accordo

23 November 2021 – 10:17

Microsoft e Qualcomm avrebbero un accordo di esclusività non noto relativo a Windows su ARM destinato però a decadere in tempi brevi.

Fonte: Punto Informatico