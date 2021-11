Un piano per trasformare i rifiuti spaziali in carburante

23 Novembre 2021 – 18:21

Una collaborazione internazionale sta lavorando per realizzare una sorta di “stazione di servizio” nello spazio, che sfrutta tecnologie per recuperare, tagliare, fondere i rifiuti spaziali e ricavarne carburante in forma solida

Fonte: Wired