Novoo Magnetic HUB: l’HUB USB-C dei tuoi sogni in offerta

23 November 2021 – 19:22

Il Novoo Magnetic HUB è una delle alternative più interessanti del settore con una compattezza estrema e tutta la connettività possibile.

Fonte: Punto Informatico