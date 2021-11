Hanna e le altre invincibili donne assassine del cinema

23 Novembre 2021 – 18:21

Sta per arrivare la terza stagione della serie ispirata al film d’azione del 2011 che racconta di una teenager addestrata per uccidere. Ne approfittiamo per ricordare le più toste e letali protagoniste delle scene di lotta più memorabili di sempre

Fonte: Wired