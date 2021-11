Cybercrime: Italia sotto attacco da 34 campagne malevole

23 November 2021 – 12:56

Secondo la sintesi riepilogativa sugli attacchi cybercrime realizzata da CERT-AgID, l’Italia è sotto attacco, colpita da 34 campagne malevole.

The post Cybercrime: Italia sotto attacco da 34 campagne malevole appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico