Cisco, scovata una vulnerabilità nei firewall

23 November 2021 – 13:22

Un ricercatore di sicurezza ha scovato una grave falla nei firewall di Cisco che potrebbe essere sfruttata per mettere a segno attacchi DDoS.

Fonte: Punto Informatico