Accordo Apple–Amazon: multa di 200 milioni di euro

23 November 2021 – 10:27

Al termine dell’istruttoria avviata a luglio 2020, AGCM ha inflitto ad Apple e Amazon una sanzione per complessivi 203,2 milioni di euro.

