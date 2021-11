Su Spotify gli album non hanno più la riproduzione casuale perché lo ha chiesto Adele

22 Novembre 2021 – 14:25

Adele chiede di riprodurre gli album in ordine e Spotify obbedisce. Lo shuffle non è però morto: aprendo la schermata di riproduzione è ancora presente il pulsante per ascoltare i brani in ordine casuale.

Fonte: Fanpage Tech