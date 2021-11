Sono raddoppiati i canali Telegram dove si condividono foto e video intimi senza consenso

22 Novembre 2021 – 15:20

I gruppi crescono da 89 a 190 in dodici mesi. Aumenta la diffusione di materiale pedopornografico. Lo rivela il report per il 2021 dell’associazione Permesso Negato che si occupa di contrastare la violenza non consensuale in Italia

Fonte: Wired