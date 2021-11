MasterCard: pronte al lancio le nuove carte di credito crypto

22 November 2021 – 16:15

Sono pronte al lancio le nuove carte di credito crypto MasterCard. Tra le criptovalute supportate compaiono i nomi di Bitcoin ed Ethereum.

