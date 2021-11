Kaspersky Antivirus al 30% in meno: offerta imperdibile Black Friday!

22 November 2021 – 13:30

Kaspersky continua a proporre le sue offerte del Black Friday anticipato. Oltre allo sconto su Kaspersky Security Cloud, piano di sicurezza pensato per coprire più dispositivi con un solo account, la società di cybersecurity russa rilancia anche un taglio del 30% su Kaspersky Anti-Virus base. Il prezzo finale? 20,99 Euro per coprire 1 PC per […]

