Facebook e Instagram, crittografia E2EE nel 2023

22 November 2021 – 10:23

Meta rinvia al 2023 l’attivazione predefinita della crittografia E2EE su Facebook e Instagram. La causa riguarda la sicurezza dell’utente.

The post Facebook e Instagram, crittografia E2EE nel 2023 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico