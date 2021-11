È il 1994 e Bill Gates ti dà il benvenuto in Microsoft

22 November 2021 – 10:32

Ripescato dal Computer History Archives Project il video realizzato dall’azienda quasi trent’anni fa per accogliere i nuovi dipendenti.

The post È il 1994 e Bill Gates ti dà il benvenuto in Microsoft appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico