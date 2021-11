Corel lancia sconti Black Friday: offerte pazze su software per ufficio e artisti

22 November 2021 – 10:30

Corel si prepara al Black Friday 2021 con una serie di promozioni sui suoi software, fino al 40% in meno. Quali sono le app interessate?

The post Corel lancia sconti Black Friday: offerte pazze su software per ufficio e artisti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico