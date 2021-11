Blockchain Weeek Rome 2021: evento sold out e tanti aggiornamenti dal mondo crypto

22 November 2021 – 21:53

Uno dei maggiori eventi relativi a Blockchain e Criptovalute si è tenuto a Roma la scorsa settimana. Vediamo le tematiche e le novità affrontate.

The post Blockchain Weeek Rome 2021: evento sold out e tanti aggiornamenti dal mondo crypto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico