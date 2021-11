Samsung Galaxy Watch 4: la svolta degli indossabili ad un prezzaccio

21 November 2021 – 22:38

Il Samsung Galaxy Watch 4 è il punto di svolta che determina il passaggio da Tizen a Wear OS che sfocia in uno dei migliori smartwatch mai realizzati.

The post Samsung Galaxy Watch 4: la svolta degli indossabili ad un prezzaccio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico