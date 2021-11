Quarto rapporto Auditel-Censis: Italia multiscreen

21 Novembre 2021 – 13:45

In base al quarto rapporto Censis-Auditel, nelle case italiane ci sono oltre 119 milioni di schermi con una media di 5 schermi per ogni famiglia.

Fonte: Punto Informatico