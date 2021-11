KKR vuole TIM: offerta amichevole, il CdA fa resistenza

21 November 2021 – 21:47

Il gruppo TIM è nel mirino di un’OPA amichevole di KKR finalizzata al raggiungimento del 51% delle quote, ma il CdA mostra segni di resistenza.

