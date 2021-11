Green Pass online: Garante Privacy avvia indagine

21 Novembre 2021 – 13:45

Il Garante della Privacy ha avviato un’indagine d’urgenza per accertare come siano finiti online migliaia di Green Pass apparentemente autentici.

