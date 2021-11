DAZN, arriva il FullHD ma non senza problemi

21 November 2021 – 18:34

Prima giornata di campionato in FullHD su DAZN, ma nel big match Inter-Napoli si segnalano problemi fin dai primi minuti: esordio complesso.

Fonte: Punto Informatico