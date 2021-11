Questa SMART TV LG OLED è in super promozione (-780€)

20 November 2021 – 19:20

Una Smart TV LG OLED è un lusso da avere in casa ma con il Black Friday 2021 diventa nettamente alla portata di tutti: acquistala con il 52%.

The post Questa SMART TV LG OLED è in super promozione (-780€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico