Perseverance registra il 13esimo volo di Ingenuity

20 November 2021 – 12:15

La NASA ha pubblicato due video, registrati dalla Mastcam-Z del rover Perseverance, che permettono di osservare il tredicesimo volo di Ingenuity.

The post Perseverance registra il 13esimo volo di Ingenuity appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico