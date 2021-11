La Nasa sta per lanciare una sonda contro un asteroide per deviare la sua rotta

20 Novembre 2021 – 9:21

Il 24 novembre è in programma il lancio di Dart, che si schianterà contro l’asteroide Dimorphos per sperimentare un nuovo sistema di difesa planetaria. A testimoniare l’impatto ci sarà Liciacube, un cubesat sviluppato in Italia

Fonte: Wired