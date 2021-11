Axiom Mission 1 (Ax-1): 25 esperimenti sulla ISS

20 November 2021 – 10:00

Axiom Space ha annunciato che la missione Ax-1 prevede l’esecuzione di 25 esperimenti scientifici sulla Stazione Spaziale Internazionale.

The post Axiom Mission 1 (Ax-1): 25 esperimenti sulla ISS appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico