Amazon Italia: investimenti per 8,7 miliardi di euro

20 November 2021 – 13:03

Amazon ha investito in Italia oltre 8,7 miliardi di euro in 11 anni, assunto oltre 12.500 persone e pagato tasse per 345 milioni di euro nel 2020.

